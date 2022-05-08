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Mangal yeşili yakmasın

08 Mayıs 2022, Pazar 23:52
Öz-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “Halkımız mangal ateşinin söndürüldüğünden emin olmalı, piknik yapıldıktan sonra piknik yapılan alanın temizlenmesi, cam ve yanıcı hiçbir şey bırakılmaması gerekir” dedi.

Yazın gelmesiyle birlikte mesire ve piknik alanlarında mangala gitmek isteyen vatandaşlara uyarıda bulunan Öz-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, mangal ateşinin düzgün bir şekilde söndürülmesi gerektiğini söyledi. Aslan, aksi halde rüzgârın da etkisi ile oluşacak bir kıvılcımın telafisinin imkânsız sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Öz-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, vatandaşların mangal ateşini söndüğünden emin olması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Aslan, “Vatandaşımız tatil günlerinde pikniklere gitmeyi sever, fakat ormanlarımızda yapılan pikniklerde vatandaşımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Öncelikle halkımız mangal ateşinin söndürüldüğünden emin olması gerekiyor, piknik yapıldıktan sonra piknik yapılan alanın temizlenmesi, cam ve yanıcı hiçbir şey bırakılmaması gerekir” dedi.

Yangınlar insan kaynaklı

Aslan Şöyle konuştu: ‘’Piknik ve orman çevrelerine vatandaşlar araçlarında giderken camlarından sigara izmariti atmaması gerekiyor. Rüzgârın etkisi ile bir kıvılcım telafisi imkânsız sonuçlara dönüşe biliyor. Yanan bir yer 40-50 yılda eski haline anca gelebiliyor. Yangınların insan kaynaklı oluşma sebebi yüzde 86. Ormanlarımız kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı çok fazla yer bitkisi oluşmuş durumda. Şu an ormanlarımızın içinde insan boyu otlar bulunuyor. En ufak bir ihmalle önü alınamayacak yangınlar çıkar. Piknik alanlarına gidenler mutlaka yanlarına çöp poşeti alarak tıpkı evlerinde olduğu gibi piknik alanındaki çöpleri çöp poşetlerini atmaları gerekmektedir. Özellikle pikniğe giden kişilerin mangal kömürünü yanında götürmesi gerekmektedir, ben dalları kırar, ateş yakarım mantığı yeşil vatanımıza ihanettir’’

AHMET TERZİ - ANKARA

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