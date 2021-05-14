Marmara'da az bulutlu hava bekleniyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Trakya genelinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli ile Edirne çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.