Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Kırklareli'nin bazı yerlerinde sağanak bekleniyor Parçalı bulutlu olacak bölgenin doğusunda ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğlene kadar Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile bölgenin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın, orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.