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24 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Marmara’da tsunami tehlikesi

24 Ekim 2019, Perşembe 00:40
Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, “Marmara’da tsunami tehlikesi var. Eğer biz o tehlikeye karşı önlemler almazsak risk oluşturmuş oluruz” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, “Marmara’da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara’da deprem olursa 1,5-2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara Denizi’nde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir. Eğer biz o tehlikeye karşı önlemler almazsak risk oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla bu anlamda riski arttırıp ya da azaltmak bizim elimizde” dedi. T24’te yer alan habere göre, Ulutaş, vatandaşların muhtemel Marmara depremi için tedbirlerini arttırması gerektiğini belirtti. Marmara’da yaşanacak bir depremin ardından Marmara Denizi’nde tsunami de oluşabileceğini söyleyen Ulutaş, “Marmara’da olası bir faylanma durumunda en kötü senaryoyu konuşacak olursak, biz doğrultu atımlı faylanmaların yaşanacağını düşünüyoruz. Bir deprem oluşacak olursa, öyle Japonya, Şili, Endonezya gibi değil orada yaşananlardan çok daha az tsunami dalgaları bekliyoruz. Bu anlamda Büyükçekmece, Yenikapı civarı, Yalova’ya yakın yerlerde Çınarcık’ta bir risk olabilir, bu alanlarda önlemler almamız gerekiyor” diye konuştu.

 

Erken uyarı sistemleri önemli

Yaşanabilecek depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi’nde bulunan tsunami erken uyarı sistemlerinin hayatî önem taşıdığını belirten Ulutaş, şöyle konuştu: “Erken uyarı sistemleri bu anlamda çok önemli, Kandilli Rasathanesi tarafından bu erken uyarı sistemleri kuruldu. Bu erken uyarı sistemleri deprem olduktan hemen sonra dalgalar kıyıya ulaşmadan haber verebilirler. Deprem erken uyarıcı sistemi gibi değildir tsunami uyarıcı sistemi. Tsunami uyarı sisteminde biraz daha vaktimiz var. Çünkü deprem olduktan sonra oluşan dalganın kıyıya gelmesi süre alıyor. Marmara Denizi için en önemli şey şu, küçük bir deniz olduğumuz için depremden sonra tsunami dalgalarının kıyıya ulaşma süreci çok daha kısa. Dolayısıyla kısa bir süremiz var ve o sürede mümkün olduğu kadar önlem almamız gerekiyor.”

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