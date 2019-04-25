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Marmara'da turunculuk devam ediyor

25 Nisan 2019, Perşembe 22:33
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalmasıyla deniz suyu renginde oluşan turunculuk devam ediyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin, yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Denizde de mevsimsel değişim yaşandığını belirten Özşahin, "İlkbahar ve yaz mevsiminde denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır." dedi.

Özşahin, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton çoğalması meydana geldiğini anlattı.

Planktonun aşırı çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluştuğunu dile getiren Özşahin, "Çünkü bu canlının içinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider." diye konuştu.

AA

Etiketler: marmara denizi
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  • Ali Tam

    26.4.2019 07:43:23

    Bu TRUNCU rengi biz Karadeniz Ereglililer cok iyi biliriz... Eregli Demir ve Celik Fabrikasi Kdz. Eregli Belediyesine cevre kirliligi icin 80 milyon TL ödedigi 1970 yillarinin basindan itibaren Gülüc Irmagi üzerinden Karadenize biraktigi ASIT kiyi seridini tamamen turuncuya boyardi. Öyle ki bazi günler Erdemirin Plajinda denize girmek mümkün olmazdi... 1976 1977 lere gelindiginde bu TURUNCU ASIT yayilmasi bizim MEVRALTI dedigimiz Belediye Plajina kadar 10 km yayilirdi. O zamanlar hicbir resmi daire halkin sagligi namina bir tedbir almiyordu... Denize atik birakan büyük fabrikalar icin asitlerinden, kimyasallarindan arinmak icin hâlâ irmaklar üzerinden denize sevkedildigini medyadan biliyoruz. Birileri üc maymunu oynuyor. Ben bu trunculugun planktonlardan olduguna pek inanmiyorum. Balinalarin beslendigi planktonlarin oldugu yerlerde niye TRUNCULUK yok?

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