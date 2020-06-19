Marmara, sağanağa hazırlıksız yakalandı

Marmara genelinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. İstanbul, Kocaeli ve Yalova şehirleri sağanak yağıştan olumsuz etkilendi.

Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray'da ve otobüslerde yoğunluk oluştu. Fatih Kesmekaya Caddesi'nde bodrum kattaki bir evi su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Haliç Sosyal Tesisi'nde de su birikintisi oluştu. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Yine kentin bazı bölgelerinde ev ve iş yerlerinde subaskınları yaşanırken, alt geçitlerde oluşan subirikintileri nedeniyle de yollar kapandı. Pendik Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir köprünün altında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı kişiler araçlarında mahsur kaldı. Sağanak sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri de bir süreliğine Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. Kocaeli Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. D100 kara yolu Gebze kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu. Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Yolun İstanbul ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yalova'da yağış Yalova'da etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinde su baskınları yaşandı. Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Su biriken kavşak ve yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı caddelerde ise iş yerlerini su bastı. Yalova Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. AA

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