Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre de Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kuvvetli sağanağın gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor. AA

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