Marmaray'da yolcu rekoru kırıldı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını, bu rakamla Marmaray'ın 2013 yılındaki açılışından bu yana en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yazıcı, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Ulaştırma ve Lojistik' konulu panelde yaptığı konuşmada, TCDD hakkında bilgi verdi. Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını belirten Yazıcı, böylece 2013 yılında açılan Marmaray'da en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını dile getirdi.

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