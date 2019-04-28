Marmaray'ın üzerine çıkan kişi elektrik akımına kapıldı

İstanbul Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan bir şahsın yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi.

Elektrik akımına kapılan yolcunun, 'iddialaşma' sonucunda Marmaray'ın üzerine çıktığı öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00'da Marmara Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu, B.D'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D, hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır" denildi.

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