Mart yağışları Güneydoğu'da arttı, İç Anadolu'da azaldı

Türkiye'de bu yılın mart ayında yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 23 arttı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 1991-2020'de mart aylarında 1 metrekarede ortalama 61,2 milimetre yağmur suyu yüksekliği ölçüldü.

Geçen yıl martta bu yükseklik 79 milimetre olurken, bu sene aynı dönemde yüzde 5'lik azalışla 75 milimetreye düştü. Bu yıl martta ölçülen 75 milimetre yükseklik, uzun yıllar ortalamasının yüzde 23 üstünde kaldı.

2021 eylül ayından bu yana tüm aylarda normalin altında yağış alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, normalin yüzde 44 üzerinde yağış alarak ve 108 milimetre ile martta en yüksek yağış alan bölge oldu.

Yağışlar, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Van Gölü'nün batı kesimleri ile Kars’ın güney kesimlerinde yüzde 100'den fazla artarken, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'tan fazla azaldı.

İl geneli yağışlarda 1 metrekarede ölçülen 232 milimetre yağmur suyu yüksekliği ile Bitlis zirvede yer alırken en az yağış 25 milimetre ile Kırklareli'nde kaydedildi. Bitlis son 90 yılın en yüksek, Kırklareli ise son 39 yılın en düşük mart ayı yağışını aldı. Ortalamalara göre en fazla düşüş yüzde 76 ile Edirne'de yaşandı.

Akdeniz Bölgesi yağışları yüzde 24 arttı

Marmara Bölgesi'nde mart ayı yağışı 37 milimetre ölçüldü. Uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre, geçen yıl mart ayı yağışı 83,4 milimetre olan bölgeye düşen yağışlar, uzun yıllar mart ayı ortalamasına göre yüzde 44, geçen yıl mart ayına göre yüzde 56 azaldı.

Akdeniz Bölgesi'nin mart ayı uzun yıllar yağış ortalaması 68,7 milimetre iken 2021 martta 83,7 milimetre olarak ölçülen 1 metrekaredeki yağmur suyu yüksekliği bu yıl yüzde 24 artışla 85,4 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ege Bölgesi'nin mart ayı yağışı 41,6 milimetre, uzun yıllar ay ortalaması 64,5 milimetre ve geçen yıl mart ayı yağışı 81,6 milimetre olarak kaydedildi.

Bölgenin mart ayı yağışları normaline göre yüzde 36 geçen yıl mart ayı yağışlarına göre yüzde 49 azalma oldu.

İç Anadolu'da geçen yıla göre yağış azaldı

İç Anadolu Bölgesinin mart yağışlarında normale göre yüzde 9 artma, geçen yıl mart ayı yağışlarına göre ise yüzde 23 azalma yaşandı.

Buna göre bölgede mart ayı yağışı 46,6 milimetre, uzun yıllar ortalaması 42,7 milimetre ve 2021 mart ayı yağışı ise 60,2 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Karadeniz martta üçüncü sırada

Bu yıl mart ayında en çok yağış alan üçüncü bölge olan Karadeniz'de ise uzun yıllar yağış ortalaması 60 milimetre olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 90 milimetre olan 1 metrekaredeki yağmur suyu yüksekliği Karadeniz'de bu yılın mart ayında uzun yıllar normaline göre yüzde 50'lik artışla 89,7 milimetreye yükseldi.

Martta, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 64'lük artış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl mart ayı yağışı 101,7 milimetre, uzun yıllar mart ayı yağış ortalaması 65,8 milimetre ve geçen yılı mart ayı yağışı 87,3 milimetre olarak ölçüldü.

Buna göre, mart yağışlarında normaline göre yüzde 55, 2021 yılı mart ayı yağışlarına göre yüzde 17 artma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bu yıl mart ayında en çok yağış alan bölge oldu. Bölgenin mart ayı yağışı 107,6 milimetre olarak kayıtlara geçti.

2021 yılı mart ayı yağışı 65,6 milimetre olan bölgede, bu yıl mart yağışlarında geçen yıla göre yüzde 64 artış yaşandı.