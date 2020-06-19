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20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Maske takmayana 900 lira ceza

19 Haziran 2020, Cuma 14:00
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vak’a sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin arttırılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerde dikkat edilecek hususları da gözden geçirerek bazı kararlar aldı. Buna göre, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak. Maskenin, 48 ilde hayatın bütün alanlarında, 33 ilde ise alış veriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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