Mayıs ayında trafik cezaları 5’e katlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2024’ün Mayıs ayında polis tarafından uygulanan toplam trafik cezası sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 440 artışla 410 bin 385 adetten 2 milyon 214 bin 863 adede yükseldi.

2024’ün Ocak-Mayıs döneminde polisin uyguladığı toplam trafik cezası sayı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artışla 3 milyon 765 bin 463 adetten 10 milyon 699 bin 85 adede yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2024’ün Mayıs ayında jandarma tarafından kesilen trafik cezası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak 79 bin 605’ten 167 bin 569 adede çıktı. Ocak-Mayıs döneminde ise jandarmanın kestiği toplam trafik cezası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 434 bin 839’dan 780 bin 167 adede yükseldi.

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