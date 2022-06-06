Meşhur “Kumrucu Abdullah” 53 yıldır hizmet veriyor

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısında bulunan meşhur Kumrucu Abdullah ağabey 53 senedir müşterilerine hizmet veriyor.

Kars’tan getirdiği özel kaşar peyniri ve özel sucuklarla yaptığı ‘kumru sandviç’le farklı bir lezzet sunan “Kumrucu Abdullah”ın ve yardımcıların güler yüzü de müşterilerin memnuniyetiyle sonuçlanmış. Kubrucu Abdullah, “Lezzet kalitemizi hiç değiştirmedik” diyor. İzmir - Salih Sütçüoğlu

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