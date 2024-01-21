Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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