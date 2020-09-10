Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan bilgilendirmeye göre Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

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