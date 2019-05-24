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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Meteoroloji'den İstanbul‘daki yağışlı havaya ilişkin açıklama

24 Mayıs 2019, Cuma 15:43
İstanbul'da sabaha karşı etkili olan kuvvetli yağışın yarın öğleden sonra kenti terk etmesi, pazartesi gününden itibaren de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Birinci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte sabaha karşı başlayan gök gürültülü sağanak özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oldu.

İstanbul'da en çok yağış, Kadıköy Göztepe'de metrekareye 47,2 kilogram olarak düştü. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde metrekareye 47,1, Kadıköy rıhtımda 28,6, Ümraniye'de 28,4 Üsküdar'da 25,4, Şile'de 25,2, Kartal'da 22,3, Fatih'te 17,6, Sarıyer'de 16,4, Şişli'de de 16,1 kilogram yağış düştü.

Meteorolojinin 24.00'e kadar yaptığı kuvvetli yağış uyarısı devam ederken, gün içerisinde lokal olarak gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle 23 dereceye kadar düşen sıcaklıklar yarından itibaren kademeli olarak artacak.

Yağmurlu hava yarın öğleden sonra kenti terk edecek. İstanbul pazartesi gününden itibaren tekrar ısınacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, salı günü hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak.

Sağanak nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ekipleri de kentte etkili olan yağış nedeniyle gelen ihbarlara müdahale ederek, tıkanan rögar kapaklarının açılması, kanalizasyonların temizlenmesi gibi çalışmalar yürütüyor.

AA

Etiketler: meteroroloji, istanbul, hava durumu
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