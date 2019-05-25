Meteoroloji'den 'Marmara' açıklaması

Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor. AA

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