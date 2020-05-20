Meteoroloji'den sağanak yağış ve serin hava uyarısı

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanağa neden olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü ise Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelecek.

Yağışların Karadeniz Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yurdun özellikle doğu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden İç Anadolu'ya serin hava uyarısı

Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı, Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 10-15 derece azalacağı öngörülüyor.

22 Mayıs Cuma günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların Kayseri ve Sivas geneli ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu'daki dört ilde bayram serin geçecek

Öte yandan, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de de etkili olan sıcak hava dalgasının, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği ifade edilen açıklamada, bölgenin, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede azalacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren, Ramazan Bayramı boyunca 10-15 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın, yarın güneyli yönlerden, cuma gününden itibaren de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

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Marmara'da hava sıcaklığı azalacak

Marmara Bölgesinde, 22-23 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine girecek.

Hava sıcaklığının, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hissedilir derecede (8-12) azalacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin, yarın Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin 22 Mayıs'ta Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya), 23 Mayıs'ta bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.