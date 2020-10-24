Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde bugün yer yer sis ve pus bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurt genelinde yağış öngörülmüyor. Ülkenin batı kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.