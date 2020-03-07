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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

07 Mart 2020, Cumartesi 18:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika soğuk ve yağışlı hava uyarısı geldi.

Türkiye geneli güneşli bir hafta sonu geçirecek ancak yeni haftada yağışlarla beraber sıcaklık hızla düşecek. İstanbul’da bugün 20 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar salı günü 13 dereceye inecek. Birçok şehir hava sıcaklıklarını 5 ila 7 derece daha düşük hissedecek ancak çarşamba gününden itibaren tekrar yükselecek.

Tahminlere göre, 7 Mart’tan itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları kışı aratmayacak derecelere kadar inerken mart ortasından sonra yurdun bazı noktalarında kar yeniden görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Etiketler: Meteoroloji, soğuk hava, uyarı
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