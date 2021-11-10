Meteoroloji: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.

Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. AA

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