"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Meteorolojiden açıklama: Yağışlı hava geliyor

20 Kasım 2019, Çarşamba 14:28
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yağışlı sistemlerin etkisiyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığının uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı. 

Yağışlı sistemlerin etkisiyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini belirten Coşkun, cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin ülkeye giriş yapacağını kaydetti.

Coşkun, yağışlı sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor."

AA

Etiketler: Meteoroloji, yağışlı hava, açıklama
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HDP'den erken seçim deklerasyonu

    Suriye iç savaşında ölen çocuk sayısı 29 bini geçti

    Lavrov: Türkiye yeni bir operasyon olmayacağı konusunda garanti verdi

    Ruhani: Tarihi sınavdan başımız dik çıktık

    Tekirdağ'da bir vatandaşın tarlasında doğalgaz bulundu

    HDP Gaziantep İl Başkanı tutuklandı

    Erdoğan: Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

    Ankara'nın ilçe belediyelerinin 2020 bütçeleri açıklandı

    'İran'da protestolarda 100'ü aşkın kişi öldü'

    '8 günde 15 yabancı terörist ülkelerine gönderildi'

    Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı çıktı

    Abdülmuhsin al-Konavi ağabey vefat etti

    İsrail Suriye'ye saldırdı

    İşgale Trump desteğine tepki yağıyor

    7.2 milyon çocuk hürriyete hasret

    Arındırma politikasıymış

    Baskılar yıldırmasın

    AB bütçesinde Türkiye kesintisi

    'İran’daki olaylarda ölü sayısı en az 106'

    'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla siyasete konu olmamalı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı çökerken demokratik siyaset
    Genel

    Arındırma politikasıymış
    Ahmet BATTAL

    Örgüt ve Terör Örgütü farkı meselesi -1
    Genel

    Dualarla yad ediyoruz... Ömürlerini Risale-i Nur’a verdiler
    Mustafa ORAL

    Varsın dünya onların olsun
    Faruk ÇAKIR

    Yeneroğlu’nun açıklamaları
    Genel

    Baskılar yıldırmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lider ölür gider; misyon sürer gider
    Süleyman KÖSMENE

    Duâmız olmazsa ne değerimiz var?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.