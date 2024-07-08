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8 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Meteorolojiden kuzeydoğu ve doğu kesimlerine kuvvetli sağanak uyarısı

08 Temmuz 2024, Pazartesi 13:33
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için bugün, doğu kesimleri için de yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun doğu kesimleri için de sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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