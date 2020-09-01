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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

01 Eylül 2020, Salı 16:30
Geçen haftadan itibaren görülen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar sürmesi beklendiğinden güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

"Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, Afyonkarahisar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, Isparta 38, Burdur 38, Osmaniye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, Malatya 38, Elazığ 38."

AA

Etiketler: Meteoroloji, sıcak hava dalga uyarısı
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