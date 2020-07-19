Milyonlarca hane yardıma muhtaç

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 2019 faaliyet raporuna göre 3 milyon 282 bin 975 hane sosyal yardımlardan yararlandı.

Resmî verilere göre, 2019 yılında bütçeden 55 milyar TL’lik sosyal yardım harcaması gerçekleştirildi. Sosyal yardımların GSYHİ içindeki payının yüzde 1,24 olduğu bildirildi. 2019 yılında 3 milyon 282 bin 975 haneye sosyal yardım yapılırken 2 milyon 501 hanenin, düzenli yardımlardan faydalandığı belirtildi. Nakdi yardımların, bütün yardımların içindeki yüzdesinin de yüzde 93 olduğu kaydedildi. T24’deki habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların türlerine göre dağılımını da paylaştı. Buna göre, 2019 yılı içinde toplam 688 bin 507 hane gıda yardımı almak durumunda kaldı. Gıda yardımları için kullanılan kaynak 343 milyon TL oldu. Türkiye’de 22 bin 413 haneye ev yapımı ve onarımı yardımı da dâhil olmak üzere, toplam 80 milyon TL’lik yardım yapıldı.

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