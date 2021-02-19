Mobil bankacılık üzerinden hesapları boşaltıyorlarmış!

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişiden 43'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden bir şebekenin, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi. Savcılık, 44 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 698 bin 819 lira boşalttığı belirlenen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Manisa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 43'ü yakalandı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 866 bin 700 liraya ise tedbir konulduğu öğrenildi. Ekiplerin, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, adreslerdeki aramaların da devam ettiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.