MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 17 teröristi etkisiz hale getirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız hava aracıyla, terör örgütünün yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu, teröristlerin tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirledi. Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölge "Fırtına" obüslerinin de arasında bulunduğu top atışlarıyla ateş altına alındı. Atışlar sonrası düzenlenen operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra komandolar tarafından bölgede yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, saklandıkları belirlenen 3 terörist de sıcak temasın ardından etkisiz hale getirildi. AA

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