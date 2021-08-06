Muğla'da devam eden 3 yangına müdahale ediliyor

Muğla'da Milas, Kavaklıdere ve Köyceğiz ilçelerindeki farklı aralıklarla çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde bin 533 orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.