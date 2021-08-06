"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Muğla'da devam eden 3 yangına müdahale ediliyor

06 Ağustos 2021, Cuma 12:39
Muğla'da Milas, Kavaklıdere ve Köyceğiz ilçelerindeki farklı aralıklarla çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde bin 533 orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

AA

Etiketler: Muğla, yangın
Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'da polis şiddeti: BM açıklama talep etti

    İstanbul için sağanak uyarısı

    Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı

    Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Muğla'da devam eden 3 yangına müdahale ediliyor

    Yurt genelinde 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

    '208 orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı'

    Acı bir itiraf

    Selçuk görevden affını istedi, Milli Eğitim Bakanlığına Özer atandı

    Yangın söndürme uçaklarını sordu

    Yangınla mücadele edin, muhalefetle değil

    Makam filosundan yangın filosuna sıra gelmiyor

    MGK Bildirisi açıklandı

    Böyle bir bakış açısı olabilir mi?

    Türkiye'de 24 bin 297 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Zaaf, ülkeyi yardıma muhtaç etmektir

    İsrail Lübnan topraklarını havadan vurdu

    Muğla'da son durum?

    Yunanistan, Türk vatandaşlarına sınırlarını açtı

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ: “Risale basmayın” talimatı iktidardan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Ucundan demokrat Erdoğan
    Cevher İLHAN

    Algı operasyonları ateşi söndüremiyor
    Genel

    Acı bir itiraf
    Risale-i Nur'dan

    “Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetinden”
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir kıvılcım, bir tutam ateş de biz attık!
    Osman ZENGİN

    Orman yangınlarına, başka bir cihetten bakış
    Şükrü BULUT

    Seyahat... Rıhlet ve vuslat...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.