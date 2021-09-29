Muğla’da ‘dumansız yangın’ uyarısı

Türkiye’nin doğa harikası Muğla’da Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen 45 orman yangınında 520 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yanan alanların tekrar ormanlaştırılması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın sonrasındaki süreci anlattı. Bir taraftan yangın soğutma çalışmalarına devam ettiklerini diğer taraftan da böceklenmeye karşı ormanı yanmış ağaçlarından temizlemeye çalıştıklarını anlatan Yaprak, “Şu anda yanmış ağaçları böceklenmeden alandan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ağaçları alandan çıkarmazsak ‘dumansız yangın’ dediğimiz ormana zarar veren böceklerle karşı karşıya kalabiliriz” dedi. Muğla’da yanan ormanlık alanların kesinlikle imara açılmayacağını da söyleyen Yaprak, “Anayasa’nın 169. maddesiyle yanmış alanlar korunuyor zaten. Hatta bir alanın yanmış olması oranın imara açılmasına engel teşkil eder” diye konuştu.

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