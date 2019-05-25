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26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Muğla'da termik santral yandı

25 Mayıs 2019, Cumartesi 22:43
Muğla'nın Milas ilçesinde termik santralde kömür taşıyan bant sisteminde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nde kömür taşıyan bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa süre büyüdü. 

Santralde çalışan işçilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına, haber verilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi karadan müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: Muğla, termik santral, yangın
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