Mülteci kamplarının kapasitesi artacak

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Han Şeyhun ve Hama bölgelerindeki yaklaşık 1 milyon kişinin yer değiştirdiğini ve en az yarısının Türkiye sınırlarına yakın yerlere sığındığını söyledi. Kınık, "Aldığımız önemler çerçevesinde kendimizin işlettiği 10 civarında ve desteklediğimiz 30 civarında mülteci kampının kapasitelerini artırıyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Han Şeyhun ve Hama bölgelerindeki yaklaşık 1 milyon kişinin yer değiştirdiğini ve en az yarısının Türkiye sınırlarına yakın yerlere sığındığını kaydetti. Türk Kızılayı olarak bu kişilere insani yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Kınık, "Dolayısıyla bu insanlara elimizden geldiği kadar Türkiye sınırlarına yakın yerlerde ilk etapta barınma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Aldığımız önlemler çerçevesinde kendimizin işlettiği 10 civarında ve desteklediğimiz 30 civarında mülteci kampının kapasitelerini artırıyoruz. Bir taraftan da kendi akrabalarının yanına İdlib'in farklı bölgelerinde yerleşmiş köylerde veya kasabalarda yerleşmiş insanlara da insani yardım malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Temelde barınma, gıda, koruma, su, hijyen ve mobil sağlık hizmeti anlamında buradaki insanlara şuan hizmet üretiyoruz" diye konuştu. .

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