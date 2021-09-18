'Müsilaj ekosisteme büyük zarar verdi'

Müsilajın ekosisteme büyük zarar verdiğini vurgulayan uzmanlar, Ege ve Karadeniz’e de yayılabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye’de Marmara Denizi’nde görülen deniz salyasının (müsilaj), suyun içindeki ekosistem üzerinde verdiği zararın tahmin edilenden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Hidrobiyolog Levent Artüz, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, “genel olarak, türlerin yüzde 60’ı çoktan ortadan kayboldu” diyerek durumun çevre açısından ciddiyetini özetledi. Deniz salyasının Ege Denizine ve Karadeniz’e yayılabileceği uyarısında bulunan Artüz, Türkiye’nin bölgesel bir ekolojik kriz tehlikesiyle karşılaştığı uyarısında bulundu. Euronews’deki habere görw Artüz ve 20 kişiden oluşan uzmanlar 2021 yılı başından bu yana Marmara Denizi’nde 450 farklı bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Sorun kesinlikle bitmedi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Mustafa Sarı Su ise Ağustos ayından bu yana denizin üzerindeki sayla tabakası azalsa bile, sorunun kesinlikle bitmediğini belirterek, salyanın yeniden yayılması için Ekim ayında şartların daha elverişli bir duruma geleceği uyarısında bulundu. Denize müsilaj dolayısıyla katmanların battığı ve burada ayrışmanın başladığını kaydeden Sarı, ayrışmanın suda oksijen tüketeceği ve bunun da yeni deniz müsilajlarının oluşumunu teşvik edeceği öngörüsünde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayında deniz salyasıyla mücadele için bir eylem halanı açıklamıştı. Ancak, Türkiye’deki uzmanların önemli bir kısmı bu tedbirlerin yeterli olmadığı görüşünde. Hidrobiyolog Levent Artüz, derin sularda arıtılmamış atık ve kanalizasyon deşarjının derhal durdurulması gerektiğini belirterek, öncelikle bu konulara el atılmasını istedi.