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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Mustafa Ekmekçi ve Yusuf Okumuş’u rahmetle anıyoruz

27 Ocak 2020, Pazartesi 20:25
Bediüzzaman Said Nursi’yi ziyaret etmiş olan ‘Son şahitler’den Mustafa Ekmekçi ve Bediüzzaman’ı ziyaret edip duasını alan Yusuf Okumuş Ağabeyi vefat yıl dönümlerinde rahmetle yad ediyoruz.

Sağlığında Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret eden, Bediüzzaman’ın talebesi Zübeyir Gündüzalp ile Kirazlımescid’de kalarak Risale-i Nur hizmetlerinde bulunan ve uzun yıllar Gazetemiz Yeni Asya’da çalışarak emekli olan Mustafa Ekmekçi Ağabey hayatını iman hizmetine hasretmişti. Allah rahmet eylesin. Amin.

Hayattayken Bediüzzaman Said Nursi’yı ziyaret eden ve bu sebeple fişlenen ‘son şahit’lerden Yusuf Okumuş, (Dehri Yusuf Hoca) vefatının 7. yılında dualarla anıldı. Barla’da da Bediüzzaman’ı ziyaret edip duasını alan Yusuf Okumuş, Risale-i Nur eserlerini tanımasını Yeni Asya’ya şöyle anlatmıştı: “Sürekli intisap edeceğim bir ‘şeyh’ arıyordum. Bunun için tavsiye üzerine çok ile, ilçeye gittim, şeyh aradım. Sonra bir gün İstanbul’dayken biri bana, “Kardeşim, senin aradığın Risâle-i Nur’dur, onları oku” dedi. Tabiî ben şaşırdım. “Risâle-i Nur nedir?” diye sordum. Kısaca anlattı. “Peki” dedim. Eserleri temin edebileceğim bir kitapçı adresi verdi. Risâleleri buldum, aldım.”

Etiketler: Mustafa Ekmekçi, Yusuf Okumuş
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