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24 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Nadir gözlemlenen step kertenkelesi görüntülendi

24 Ekim 2021, Pazar 12:00
Bozkırların nadir görülen sürüngenlerinden olan step kertenkelesinin, Türkiye'nin doğusundaki zorlu coğrafyada hayatı devam ediyor.

Bilimsel adı Eremias strauchi olan step kertenkelesinin Türkiye'de sadece Iğdır, Ağrı, Kars, Van ve Bitlis ile Erzurum'un bir bölümünde yaşadığı belirtiliyor.

Genellikle tarım faaliyetleri ve habitat tahribatından olumsuz etkilenen bu kertenkele türü, özellikle Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ve Ağrı Dağı eteklerinde yer alan, tarıma kapalı ve insan hareketliliğinin fazla olmadığı zorlu arazilerde bulunuyor.

Küresel anlamda sadece Asya kıtasının batısında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan ve İran'da yaşayan, Türkiye'de ise Doğu Anadolu'nun doğusunda yaşayan step kertenkelesi, Ağrı Dağı'ndaki  tabii ortamında görüntülendi.

Iğdır Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi ve Herpetolog Bahadır Akman, step kertenkelesinin Doğu Anadolu Bölgesi için önemli türlerden biri olduğunu söyledi.

Akman, "Ülkemize farklı iki noktadan giriş yapmış, bunlardan biri Iğdır. Iğdır'dan Horasan'a kadar dağılışı var. Diğer nokta ise Van, Van'dan da Bitlis'e kadar dağılış gösteriyor." dedi.

Bu türün genellikle bozkır ortamında yaşadığını ve bu nedenle step kertenkelesi adını aldığını belirten Akman, "Genel olarak desenlenmesi kendine özgüdür. Bölgemizde en fazla Tuzluca ilçesindeki step ortamlarda görülebiliyor. Yine cinsin 'Eremias przewalskii' dediğimiz farklı türü var, o da sadece Aralık ilçesindeki Dilucu Ovası'nda dağılış gösteren, kumul ortamları seven bir tür." diye konuştu.

"Ekolojik denge için de önemli"

Eremias ailesinden Türkiye'de 3 türün bulunduğunu ve bu türlerin morfolojik anlamda birbirinden kolayca ayırt edilebildiğini anlatan Akman, şöyle devam etti:

"Bu türlerin tarım alanlarının yakınlarında olmasıyla tarım için büyük faydası var. Ortamdaki böcek türleriyle, küçük omurgasızlarla beslendiği için ekolojik denge için de önemli türlerden biri. Bölgemizde yoğun bir dağılışı var bu yüzden de özellikle çalışılması, üzerinde durulması gereken türlerden biri olarak da ön plana çıkıyor. Ağrı Dağı Milli Parkı'nın koruma altına alınmasıyla da bu bölgedeki popülasyon koruma altına alınmış fakat diğer bölgelerde yoğun tarım olduğundan dolayı tarımdan da etkilenebiliyor."

AA

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