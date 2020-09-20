Niğde'de endişelendiren deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi, Obruk köyü olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlçede panik yaşayan çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı. Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı yok

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de Obruk köyündeki bazı evlerde oluşan çatlaklar dışında kendilerine intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını söyledi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, depremin Tuz Gölü fay hattında gerçekleştiğini aktararak "Köyde bazı evlerde çatlakların dışında şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil." dedi.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz da kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuz bilginin ulaşmadığını dile getirdi.

Bakan Kurum: Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede il müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."