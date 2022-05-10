Nisan’da yağışlar yüzde 57 azaldı

Türkiye’de bu yılın Nisan yağışları, normaline göre yüzde 57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nisan 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar Nisan ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 57,5 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl Nisan’da, metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 24,5 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 57, geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 20 azalma yaşandı. Mersin son 90 yılın en düşük Nisan yağışını aldı. Yağışlı gün sayısı Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama 6,6 gün olarak gerçekleşti. AA

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