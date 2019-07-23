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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

''O sene inşallah bu senedir diyorum''

23 Temmuz 2019, Salı 17:37
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, taraftarların şampiyonluk beklentisine ilişkin, "O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz." dedi.

Hüseyin Türkmen, bordo-mavililerin Avusturya'nın Linz kentinde devam eden sezon öncesi kampının 4. gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak kamp sürecine ilişkin açıklama yapan Hüseyin Türkmen, "Sezon başı her zaman olduğu gibi ağır başladı. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk hazırlık maçımızı da oynadık. İyiydi bizim için. İlk hazırlık maçları her zaman zor ve yorucudur, bizim için iyi bir idman maçı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile eşleşmesini de değerlendirerek, "Kura inşallah bizim için hayırlı olur. Sparta Prag, geçmişi olan, köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. Neden olmasın. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içindeyiz. İnşallah galip gelip üst turlara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Her geçen gün tecrübe kazandığını belirten Hüseyin Türkmen, "Her anlamda tecrübe kazandığıma inanıyorum. Çok çalışmamın yanında artık tecrübem var. Takımın tecrübelileri arasında yer alıyorum. Ünal hocam böyle belirtmişti. Tecrübemi de artık sahaya yansıtabilirim." ifadelerini kullandı. 

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'da artık ağabeylik misyonuna geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1461'de en alt seviyeden Trabzonspor'da gelinebilecek en üst seviyeye geldim. İlk hazırlık maçında da kaptanlık yaptım çok şükür. Hocam da bunu bana layık gördü. Şimdi takımda bir ağabeylik misyonum var. Bana yardımcı olan ağabeylerim gibi artık kardeşlerimize bir yol açıp onlara yardımcı olacağım. Onlara sahip çıkacağım. Kendimi takıma verip en iyi yerlere getirmek için çalışacağız."

Taraftarların şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını aktaran Hüseyin Türkmen, "O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Türkmen, yeni sezonda özellikle kendi mevkisinde takıma katılan oyuncularla uyum konusunda görüşlerini de dile getirerek, "Uyum süreci muhakkak olur. Onun için zaten hazırlık maçları yapıyoruz. Bu uyum sürecini en iyi şekilde atlatabilmek için çalışıyoruz ve inşallah en çabuk şekilde atlatıp sahaya çıkacağız. Yardımcı hocalarımızla analizlerimize bakarak değerlendirmeyi yapıyoruz. Sonrasında da çalışmalarımızı bu verilere göre yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da genç oyunculara şans verilmesinin Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile başladığını belirten Hüseyin Türkmen, "Bu oyuncularla devam eden ve onların çok başarılı oldukları bir süreç. Sonrasında bize de şans verdiler. Biz de çok şükür bu süreci çok iyi atlattık. Bize güvenen insanlar alttaki kardeşlerimize de güvendiler. Onlar da çıktı ilk hazırlık maçında çok iyi oynadı. Onlar da gelecek. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Şimdi artık ağabeyleri oldum. Önceden ağabeylerim vardı. Onlara da sahip çıkıyoruz. Kardeşlerimizle takımımız adına en iyi yerlere gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli takımın her Türk oyuncunun hayallerini süslediğini kaydeden savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, "Milli takım bir Türk oyuncunun isteyebileceği en üst seviyedir. Herkes ister orayı. Tabii ki ben de istiyorum. Bunun için çok çalışıp beklemem gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda iyi bir performans gösterdikten sonra ileride olur inşallah." şeklinde görüş belirtti.

AA

Etiketler: kuzey marmara otoyolu, yss, trafik
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