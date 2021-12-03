OHAL Komisyonu AYM’nin kararını tanımadı

OHAL İnceleme Komisyonu, akademisyen Cenk Yiğiter’in ihraç kararının kaldırılması talebini reddederken, bildiriye imza atmayı “terör örgütü ile irtibatın göstergesi” olarak değerlendirdi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ifade özgürlüğü” kapsamında gördüğü “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi kararını yok saydı. Barış bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenlerden Cenk Yiğiter’in başvurusunu reddeden komisyon, bildiriye imza atanları “PKK ile irtibatlı” olarak gösterdi. Oysa Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerine ilişkin verdiği kararın gerekçesinde, “barış akademisyenlerinin imza attığı bildirinin PKK’nın talimatıyla yapıldığına dair varsayımı aşan bir delil yok” demişti. DW Türkçe’nin haberine göre, Yiğiter, ihraç kararına karşı OHAL Komisyonu’na başvurdu. Komisyon, 10 Kasım 2021 tarihinde oybirliğiyle Yiğiter’in başvurusunu reddetti. Komisyonunun bu kararı tartışmaya sebep oldu.

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