Okul servisleri sürekli dezenfekte edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından valiliklere “Okul Servis Araçlarında Hijyen Uygulaması” konulu yazı gönderilerek, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer solunum yolu virüslerinin neden olduğu hastalıklarından korunma ve kontrol önlemlerinin alınması için ülke genelinde çalışmaların yürütüldüğü hatırlatıldı.

Taşımalı eğitim ve okul servis araçlarında hijyen çalışmaları yürütülmesi gerektiği vurgulanan yazıda, okul servis araçlarının kullanım yüzeylerinin, öğrenci olmadığı zamanlarda haftada en az bir kez yetkili firmalarca hazırlanan solüsyonlar ile dezenfekte edilmesi gerektiği vurgulandı. AA

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