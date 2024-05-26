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26 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Onlar isterken biz verirken utanıyoruz

26 Mayıs 2024, Pazar
Ankara’da, “Askıda simit” uygulaması başlatan sokak simitçileri, “Öğrenciler yararlansın diye başlattığımız uygulamadan koca koca insanlar da faydalanıyor. Onlar isterken biz verirken utanıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 3 milyon 472 bin 393 yurttaş gıda yardımı kapsamına alındı. Birgün’de Mustafa Bildircin’in aktardığına göre; Karnını ancak gıda yardımları ile doyurabilen kişi sayısı giderek artarken 10 TL’den satılan simidin de askıya çıkarıldığı öğrenildi. Ankara’da, belediyenin gösterdiği alanda tezgahı bulunan esnaf, “Çorbada tuzumuz olsun” diyerek askıda simit uygulaması başlattı. Askıya bırakılan simit sayısı kaç olursa olsun, askıdan simit almak isteyen kimseyi geri çevirmediklerini anlatan simitçiler, “Öğrenciler yararlansın diye başlattık ancak zamanla koca koca insanların da geldiğini gördük. İnsanlar bir simit bile alamayacak duruma getirildi. Onlar isterken biz ise verirken utanıyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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