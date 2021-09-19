Ordu’da bir lise uzaktan eğitime geçti

Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, Ordu’da bulunan Aybastı Fen Lisesi’nde bütün sınıfların Covid-19 vak’aları sebebiyle uzaktan eğitime geçtiğini söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 sebebiyle kapanan hiçbir okul olmadığını açıklarken Ordu’da Aybastı Fen Lisesi’nde vak’alar sebebiyle bütün sınıfların uzaktan eğitime geçtiği belirtildi. Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Yılmaz, Aybastı Fen Lisesi’ne ait pansiyonun vak’alar sebebiyle bir hafta önce kapandığını ve önceki gün de bütün sınıflarda vak’alar tesbit edilmesiyle uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Yılmaz, “Tüm sınıfların 14 gün uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle okul, fiili olarak kapatıldı” dedi.

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