Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulunan Hüsrev Özkara, “Ormanların hızla içi boşaltılıyor” diyerek acı orman gerçeğini açıkladı. Türkiye genelinde toplam 780 bin hektarlık alan “kâğıt üzerinde” orman olarak gözüküyor.

Orman Bakanlığı’nın birçok biriminde çalışan 1999-2003 yılları arasında Millî Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü, 2005-2008 yılları asında da ORKÖY Genel Müdürü olarak görev yapan, şu anda ise Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulunan Hüsrev Özkara, “acı orman gerçeğini” açıkladı.

Özkara, izin-irtifak yoluyla ormanların yok olduğunu söyledi. “Ormanların hızla içi boşaltılıyor” diyen Özkara, 780 bin hektarlık alanın sadece “kâğıt üzerinde” orman olduğunu belirterek “Üstelik bu alanlar toplam 22.9 milyon hektarlık orman alanının içerisinde gözüküyor. Oysa 780 bin hektarlık alan artık orman değil. Üzerinde ya otel var ya taş ocağı ya da maden ocağı. Yapılaşma var” dedi. Özkara, anayasaya açıkça aykırı olduğu için bu alanların envanterde orman alanı dışına çıkarılamadığını vurguladı. Ormanların hızla parçalandığına dikkat çeken Özkara’nın verdiği bilgiye göre, 2008’de 100 hektarla 999 hektar arasındaki orman alanı sayısı 11 bin 163’tü. 2019’da bu sayı 6 bin 427’ye düştü. Bin hektardan büyük orman sahalarının sayısı 1414’ten 1187’ye geriledi. 10 hektardan küçük orman sahalarının sayısı ise 55 bin 484’ten 121 bin 789’a çıktı.

18 GÜNDE ‘20 KAT’ YANDI

“Örneğin Kuşadası, taş adası oldu” diyen Özkara, ormanların yapılaşmaya açıldığına dikkat çekti. Özkara, Orman Yasası’na 2018’de eklenen “ek madde 16”ya dikkat çekti. Artıgerçek’deki habere göre Özkara, “Yasadaki ek madde 16, bize göre anayasanın 169. maddesine yüzde 100 aykırıdır. Bu madde ormanlar için çok tehlikeli bir madde. Anayasaya göre bir metrekarelik alan bile orman alanı dışına çıkarılamaz. Bu yasa maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dâvâ açtık. Danıştay kısmen iptal kararı verdi” dedi. Hüsrev Özkara, Türkiye’de yılda ortalama 8 bin hektarlık alanın yangınlarda kaybedildiğini oysa bu yıl 28 Temmuz-15 Ağustos arasında 132 bin hektarı orman olan toplam 160 bin hektarlık genel sahanın kül olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 katlık bir artış olduğuna işaret eden Özkara, “Kaç yılda kaybedilecek alan 1 ay değil sadece 18 günde kül oldu. Çok kötü” diye konuştu.