Oy kullanmak için Samsun'dan yola çıkan vatandaş otobüste vefat etti

Samsun'da İstanbul'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek öldü.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden 68 yaşındaki Mehmet Karakoç gezmek için Samsun'un Bafra ilçesine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne binen Mehmet Karakoç, otobüsteki koltuğuna oturduktan bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada koltuktan düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Karakoç Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Karakoç'un hastaneye gelmeden öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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