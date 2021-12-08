Pabuçdere ve Kazandere barajları kurumak üzere

İstanbul'a su sağlayan, Kırklareli'ndeki Kazandere Barajı'nda nisanda yüzde 76,1 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 4,91'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,74'e geriledi.

İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki Pabuçdere ve Kazandere barajları kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Sonbahar aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi günden güne azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, nisan ayında yüzde 80,82 olarak zirve yapan 10 barajın doluluk oranı mayıs ayından itibaren kademeli olarak düşmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 68 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 358 milyon 35 bin metreküp ölçüldü. AA

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