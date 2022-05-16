Pazar etiketlerinde yarım kiloya yasak var

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgâhlarındaki fiyat etiketinde 50, 75 kuruş gibi küsuratın daha küçük boyutta belirtilmesi, ‘yarım kilo’ ifadesinin yer almasının yasak olduğunu söyledi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde küsuratın daha küçük boyutta yazılmasının yasak olduğunu belirtti. Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarında yasak olmasına rağmen ürün etiketlerinde ‘yarım kilo’ ifadesinin de sıkça kullanıldığını dile getirdi. Haber Merkezi

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