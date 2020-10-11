Pekmezin lezzet yolculuğu

Trakya’da hasadın başlamasının ardından özenle toplanan üzümler, pekmeze dönüştürülmek üzere kazanlarda kaynatılmaya başlandı.

Çiftçilerin bir yıl boyunca emek verip yetiştirdiği ve kadınlar tarafından toplanan üzümlerin pekmeze lezzet yolculuğu başladı. Kadınlar, Trakya’nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan pekmez yapımı için mahallelerde imece usûlüyle çalışıyor. Toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle sıkıldıktan sonra elde edilen su, odun ateşinde uzun süre kaynatılıp karıştırılarak pekmez haline dönüştürülüyor. Koyulaşan ve kıvamını yakalayan pekmez daha sonra kaplara konulup muhafaza edilerek tüketime hazır hale getiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üzüm üretimi ve işlenmesi açısından Tekirdağ’ ın önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Öcal, “Trakya’da üzüm üreticiliğinin büyük kısmı Tekirdağ’da yapılıyor. Kadınlarımız kış hazırlıklarına başladı. Özellikle ilimizde pekmez ve bulama çok tüketiliyor. Kadınlar bir araya gelerek pekmez yapıyor. Pekmez kahvaltılarda sıklıkla tüketiliyor” dedi. AA

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