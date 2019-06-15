Perşembe Yaylası'ndaki menderesler turistlerin uğrak yeri

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler misafirlerine eşsiz manzara sunuyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki yaratılış harikası menderesler, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Uçsuz bucaksız ormanları, tabiî kaynak suları ve yemyeşil vadilerin arasından dökülen akarsularıyla yaratılış harikası Karadeniz yaylaları, havaların ısınmasıyla misafirlerine kapılarını açtı. Ordu'nun menderesleri ile ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da yaz sezonuna "merhaba" dedi. Çimlerle kaplı yaylada mendereslerin aralarında otlayan hayvanlar da doğaya farklı bir güzellik katıyor. Özellikle şehrin gürültüsünden ve sıcaktan bunalanlar yaylaları tercih ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin önemli turizm merkezlerinden olan yaylanın mendereslerini fotoğraflarlıyor. AA

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