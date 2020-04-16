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16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Plazma tedavisi uygulanan hastanın korona testi negatife döndü

16 Nisan 2020, Perşembe 19:25
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, immün plazma yöntemiyle tedaviye başladıkları hastanın Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan plazma toplayarak başka bir hastanın tedavisinde yararlandıklarını hatırlattı.

Plazmanın yaklaşık 10 gün önce yoğun bakımdaki 56 yaşındaki entübe hastanın tedavisinde kullandıklarını belirten Kızılay, şunları söyledi:

"72 saat sonra hastamızda kısmı iyileşme, hem akciğer kapasitesinde hem de kan tablosunda görmüştük. Bugün itibarıyla yoğun bakımda entübe olan bu hastamızı artık makineden ayırdık. Hastamızın durumu daha da iyiye gitti, makineden ayrıldı. Yine yoğun bakımda takip ediyoruz. Ayrıca 13 Nisan'da yaptığımız Covid-19 testi negatife döndü. Hastamızdaki seyir, çok ağır bir tabloydu, en ağır hasta grubumuzdandı. Tüm ilaçları antiviral, hidroksiklorokin dahil en üst doz ve sürede bu hastamız kullanmıştı. Yoğun bakımdaki oksijen desteği gerekse iyi bakım tümüyle yapılmıştı, bunların hepsinin faydası oldu. Bunlara rağmen hastamızın ağır tablosu devam ediyordu. Plazma tedavisinin olumlu katkısını gördük. Bugün itibarıyla hastamız makineden ayrıldı, artık tüpten kurtuldu. Şu an yoğun bakımda tablo iyiye doğru seyir göstermekte"

Etiketler: plazma, tedavi, hasta, korona, test, negatif
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