Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası duyulan uğultunun nedenini açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, AFAD'ın büyüklüğünü 3.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.1 olarak ölçtüğü Karadeniz'de meydana gelen deprem sonrası duyulan seslerle ilgili, "Bu sesler deprem odağından çıkan sismik dalgaların arz kabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıktı" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz İstanbul-Arnavutköy açıklarında meydana gelen depremle ilgili, "Kanal İstanbul açıklarında, Karadeniz’in içinde bugün 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tüm Karadeniz Bölgesi, hem batı hem de doğu Pontidler, Türkiye'nin en az deprem aktivitesi olan bölgelerimizden biridir. Deprem öncesi ve sırasında duyulan uğultu ve sesler deprem odağından çıkan sismik dalgaların arz kabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıktı" diye yazdı.

Depremde deniz içindeki bindirmeli fay hatlarının etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Görür, "Muhtemelen bu faylar Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı Pontidleri (Batı Karadeniz Bölgesi-kara) Karadeniz'e itmesi sonucu gelişmişlerdir. Bu deprem belki işte böyle bir bindirme fayının etkisiyle olmuştur" dedi.