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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Prof. Dr. Nadir Devlet vefat etti

01 Mayıs 2021, Cumartesi 16:45
Türk Dünyası Tarihi ve uluslar arası ilişkileri uzmanı, akademisyen, tarihçi ve Türkolog Prof. Dr. Nadir Devlet İstanbul’da vefat etti.

Kanser tedavisi gören Prof. Dr. Devlet’e yakın zaman önce koronavirüs teşhisi de konulduğu öğrenildi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Prof. Dr. Nadir Devlet’e, 15 Nisan 2021 tarihinde ani solunum güçlüğü nedeniyle koronavirüs teşhisi konulduğu öğrenildi.

20. ve 21. yüzyılda Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk halklarının geçmişi, bugünü, siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik yapıları üzerinde yoğunlaştığı araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Nadir Devlet’in “Rusya Mültecileri Uzak Diasporaya Savrulan Tatarlar” “Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917)”, “1917 Ekim İhtilâli ve Türk-Tatar Meclisi” adlı kitapları çok bilinen çalışmalarından bazılarıdır. 

Etiketler: Prof. Dr. Nadir Devlet
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